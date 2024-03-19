Erdoğan, yurttaşa dayak iddiasıyla açığa alınan Rıza Uçan’ı ödüllendirdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’li Rıza Uçan'ı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü olarak atadı. Uçan’ın Güngören Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde makam odasında bir yurttaşı darbettiği iddia edilmişti.

İsmail ARI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla AKP’li Rıza Uçan, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü olarak atandı.

Sağlık Bakanlığı’nda önemli bir göreve atan Rıza Uçan hakkında tartışma yaratacak iddialar ile gündeme gelmişti. Uçan’ın Güngören Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde makam odasında M.Ş. isimli bir yurttaşı darbettiği iddia edilmişti.

Güngören Belediye Meclisi’nin 2023 yılı haziran ayı oturumunda da gündeme gelen konuya ilişkin CHP’li Meclis Üyesi Musa Keleş, olayı tüm ayrıntılarıyla şöyle anlatmıştı:

“26 Mayıs 2023 Güven Mahallesi’nde olası kentsel dönüşüm için belediyemizde bir toplantı tertip edilmiş, bir vatandaş bir takım konulara itiraz ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşın dışarda beklemesini istiyor. Başkan Yardımcısı toplantı bittikten sonra vatandaşı içeri çağırıyor ve vatandaşı makamında darbediyor.”

BirGün'ün gündeme getirdiği olayın ardından Güngören Belediyesi açıklama yapmıştı.

Belediyenin açıklamasında, "Kamuoyuna yansıyan iddialar dahi kurumumuzca kabul edilemez ve üzücüdür" denilmiş ve Uçan’ın görevden alınarak müfettiş görevlendirildiği belirtilmişti.

Uçan bu gelişmenin ardından da AKP’den Sultanbeyli belediye başkan aday adayı olduğunu duyurmuştu.