Erdoğan’dan ‘aday profili’ talimatı; Ankara ve İstanbul için sürpriz isim iddiası

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MYK toplantısında kurmaylarına “Vatandaşta karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Kimseyi kırmadan süreci yönetin” talimatı verdi. Öte yandan AKP'nin İstanbul ve Ankara’da sürpriz adaylar gösterilebileceği iddia ediliyor.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yerel seçim öncesi “aday” gündemli toplandı.

Erdoğan, kurmaylarına belirlenecek adayların profili konusunda talimat vererek, “Bölgede, vatandaşta karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Kimseyi kırmadan yollarımızı ayıracağız. Kendi içinizde kavga etmeyin. Birlik beraberlik içinde süreci yönetin” dedi.

Milliyet’in haberine göre MYK’de Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ‘Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı’nın sonuçlarına ilişkin; Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ise 31 Mart yerel seçimlerine giderken AKP’deki aday belirleme sürecine yönelik kapsamlı birer sunum gerçekleştirdi.

Yavuz sunumunda temayül yoklamalarıyla ilgili bilgilendirme yaparken, adaylık başvuru sayılarının büyükşehir belediye başkanlıkları için 66; il belediye başkanlıkları için 281, ilçe belediye başkanlıkları için 3 bin 698, belde belediyeleri için 629 başvuru olduğunu bildirdi. Mevcut belediye başkanlarından ise başvuru alınmadığına işaret etti.

“KENDİ İÇİNİZDE KAVGA ETMEYİN”

Toplantıda Erdoğan’ın kurmaylarına belirlenecek adayların profili konusunda talimat vererek, “Düzgün, temiz, milletin sevdiği ve saydığı adaylar belirleyin. Gidecekler mutlaka olacaktır; onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmeleri gerektiği için gideceklerdir. Bölgede, vatandaşta karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Kimseyi kırmadan yollarımızı ayıracağız. Kendi içinizde kavga etmeyin. Birlik beraberlik içinde süreci yönetin” dediği öğrenildi.

SARAY’DA LİSTELERE ÇALIŞILDI

Öte yandan AKP’de pazar günü 81 ilde yapılan temayül yoklamalarının tutanakları, yoklamada kullanılan manyetik kart ve kart okuyucular, her ilin temayül komisyon başkanları tarafından bavullarla Genel Merkez’e teslim edildi.

Ardından dün AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Saray’da giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aday adaylığı listeleri üzerinde çalıştığı öğrenildi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SÜRPRİZ ADAY İHTİMALİ

AKP Genel Merkezi’nde yapılan çalışmalar kapsamında büyükşehirlerde özellikle de İstanbul ve Ankara’da belediye başkanlıklarına “herkes için sürpriz” bazı isimlerin aday gösterilebileceği konuşuluyor. İl ziyaretleri ve ardından miting takviminin aralık ayında başlatılacağı değerlendiriliyor.