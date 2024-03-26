Erdoğan’dan enflasyon itirafı: “Ne verirsek verelim eriyip gidiyor”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray mitinginde yaptığı konuşmada "Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali eriyip gidiyor. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz rahatlayacak. Enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kötü giden ekonomi hakkında itirafta bulundu. Erdoğan, "Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali eriyip gidiyor" dedi.

Erdoğan, partisinin Aksaray mitinginde konuştu.

Erdoğan, kent meydanında yaptığı konuşmada "Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali eriyip gidiyor. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz rahatlayacak. Enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için oy isteyerek "Aile yapımıza daha sıkı sıkı sahip çıkacağız. Gençlerimize daha sıkı sahip çıkacağız. Hiçbir alanda kazanımlarımızdan taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının sonunda ise isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ni eleştirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı, mitingdeki kalabalığa seslenerek "Sonradan aramıza karışmak isteyenler vardı ya, onlara gerekli dersi sandıkta vereceksiniz değil mi?" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede yanımızda olduğunuz için Aksaray’a teşekkür ediyoruz. Bize durmak, duraksamak yok. Bundan sonra da aynı şekilde bu yolda devam edeceğiz. Aksaray’a mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Büyümede, milli gelirde tarihimizin en iyi seviyelerini gördük.

“ENFLASYON DÜŞÜNCE ELİMİZ RAHATLAYACAK”

Çalışanlarımızın, emeklilerimizin alım gücünü korumak için çalışıyoruz.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz. Emeklilerimizin ikramiyelerinde artışa gittik. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmesi ile birlikte elimiz biraz daha rahatlayacak. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor.

Büyümede, milli gelirde, ihracatta, diplomaside tarihimizin zirvelerini gördük. Bölgemizde yaşanan krizlerin gerilimlerin ülkemize olumsuz etkilerini hep göğüslüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz rahatlayacak. Enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa sahibiz.

"AİLE YAPIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Amaçları Türkiye’yi istikrarsızlık iklimine sokmaktır. Gelip geçici sıkıntılarla milletimizle aramızı bozabileceklerini zannediyorlar. Bu oyunu hep beraber bozacağız.

Önümüzdeki Pazar günü sadece belediye başkanlarını seçmekle kalmayacaksınız. Sandıkla bize vereceğiniz destekle de diğer mücadelelerimizin de önünü açacaktır.

Devletimizi daha da güçlendireceğiz. Ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Aile yapımıza daha sıkı sıkı sahip çıkacağız. Gençlerimize daha sıkı sahip çıkacağız. Hiçbir alanda kazanımlarımızdan taviz vermeyeceğiz.

Cumhuriyetin ilk asrında yaşadıklarımızdan aldığımız dersler ışığında önümüzdeki asrı kendi çağımız yapmakta kararlıyız.

YENİDEN REFAH'A İSİM VERMEDEN TEPKİ

Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz yerel yönetimlerle el ele verecek ve yoğun bir şekilde hizmetlerimizi illerimize, ilçelerimize ve beldelerimize kadar ulaştıracağız.

Sonradan aramıza karışmak isteyenler vardı ya, onlara gerekli dersi sandıkta vereceksiniz değil mi?"