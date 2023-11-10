Erdoğan’dan ‘yargı krizi’ açıklamaları: Yargıtay’dan yana tavır koydu, yeni Anayasa çağrısı yaptı

Can Atalay hakkındaki AYM kararının Yargıtay tarafından tanınmaması hakkında ilk kez konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tavrını Yargıtay’dan yana koydu. AYM’nin yanlış kararlar aldığını savunan Erdoğan, “Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz” dedi. Erdoğan, partisi içinden gelen tepkilere de ‘ayar verdi.’ AKP’li Cumhurbaşkanı, ikinci konuşmasında ise krizi, yeni Anayasa çağrısına bağladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'yargı krizi'nde tarafını belli etti.

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamasıyla başlayan 'yargı krizi'ne ilişkin konuşan Erdoğan, Yargıtay'a destek verdi.

Özbekistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı "Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı Yargıtay da demiştir ki 'Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum' ifadelerini kullandı.

"Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz" diyen Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yanlış kararlar aldığını savundu.

Erdoğan, ayrıca Yargıtay'ı eleştiren AKP'lilere de mesaj gönderdi. Erdoğan, "Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay’ı yerip, Anayasa Mahkemesi’ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar" dedi.

"AYM, YARGITAY'IN ADIMINI HAFİFE ALAMAZ"

Erdoğan, 'yargı krizi'ne ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Her şeyden önce Yargıtay’ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkâr edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay’ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki 'Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum.' Bu talebinin gereğini bekliyor ve bu talebine karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresiyse o merciden bu talebini istiyor."

Fotoğraf: AA

"AYM, YARGITAY'I HAFİFE ALAMAZ"

Meclis'in dokunulmazlıklar konusunda ağır hareket ettiğini savunan AKP'li Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

"Bu parlamentoysa parlamentodan istiyor. Şimdi Can Atalay’ı alın koyun bir kenara. Bundan önce yine benzer şeyler maalesef oldu. Parlamentomuz da bu konularda ağır hareket ediyor. Yani birçok terörist parlamentoda dokunulmazlıkların kaldırılması süreci geciktiği için kaçtılar, yurtdışına çıktılar. Bunların bu kadar ağır ele alınmaması gerekiyor. Çok seri kararla bu işlerin bitirilmesi lazım. Seri olarak bu adımlar atılmayınca ondan sonra bakıyorsunuz birisi Amerika’da, birisi Almanya’da, birisi Fransa’da meydana çıkıyor. Ondan sonra da oralardan Türkiye’yi tehdit ediyorlar. Benim ülkem yurtdışına kaçmış sapıkların tehdidiyle karşı karşıya kalmamalı, kalamaz. Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili olarak Yargıtay’ın attığı bu adımı hafife de alamaz, almamalıdır."

YARGITAY'I ELEŞTİREN AKP'LİLERE DE MESAJ YOLLADI

Erdoğan ayrıca partisine de mesaj yolladı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay’ı yerip, Anayasa Mahkemesi’ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Bizim birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla hareket etmemiz lazım. Buralarda kalkıp da birilerine şirin görünmenin anlamı yok. Son olarak şunu da vurgulamak isterim ki, Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclisimizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş meclisin bu mutlak yetkisine el uzatamaz."

"CUMHUR İTTİFAKI GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Erdoğan, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da konuştu. "Bunların birbirinden farkı yok diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ne dedik? Bay Bay Kemal dedik. Dediğimiz oldu mu? Oldu. Bunu ilk söylediğimiz zaman yapsaydı bu kadar olumsuz olmayacaktı. Ama o zaman durum çok farklıydı. Bunların birbirinden farkı yok. Bunu zaten söyledim. Ne dedim? Al birini vur öbürüne. Biri Demirtaş’a selam gönderiyor. Biri Kavala’ya selam gönderiyor. Aynı şekilde diğeri de onlara selam veriyor. Şimdi bunlar hala Demirtaş’a selam gönderirsem ben güçlenirim havasındalar. Kavala’ya selam gönderirsem güçlenirim diye düşünüyorlar. Yahu güçlenemezsin. Sen de kaybedeceksin. Öbürü de kaybedecek. Eğer bu parti Atatürk’ün partisiyse Atatürk’ün partisinde milli olmayan, yerli olmayan kimse barınamaz ve barınamayacaktır. Şimdi 31 Mart bunun kantarı olacak ve bu kantarda İstanbul, Ankara başta olmak üzere inşallah Cumhur İttifakı gereğini yapacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi başına kimi getirirse getirsin değişmez, değişemez."

GAZZE AÇIKLAMASI

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına dair de konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Hedefimiz Gazze’den, bu insanların tıbbi yardımları verebileceğimiz noktalara geçişini sağlamak. Bunların içinde kanserli hastalar ile yaralılar bulunuyor. Kanayan bu yarayı durdurmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu hissiyatı ABD de paylaşmaya başlarsa İsrail’i durdurmak daha kolay hale gelir.

Türkiye olarak tüm uluslararası platformları aktif ve işler tutmaya çalışıyoruz. Ateşkesi temin için diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanıyoruz."