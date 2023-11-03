Erdoğan’ın ‘10 günlük mola’sının sebebi geçirdiği operasyonmuş

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Erdoğan'ın küçük bir prostat operasyonu geçirdikten sonra 10 gün boyunca dinlendiğini, ‘Hamas terör örgütü değildir’ çıkışının bu dönem sonrasına geldiğini yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen haftalarda İstanbul’da bulunduğu 10 günlük dönemde basit bir prostat operasyonu geçirdiği belirtildi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü, “10 günlük molanın nedeni ortaya çıktı: Hamas yine metin dışı!” başlıklı yazısında, Erdoğan’ın bu süre ardından kameraların karşısına çıktığı AKP Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmaya dair bazı detayları aktardı.

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasındaki, ‘Hamas terör örgütü değildir’, ‘mücahit örgüt’ ve ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ ifadelerinin metinde olmadığı da ortaya çıktı” diye yazan Babacan, “Erdoğan’ın bu duygusal çıkışında, 10 günlük ‘nekahat’ döneminin etkisi olduğunu söyleyenler var” ifadelerini kullandı.

AKP’lileri bile şaşkına çeviren ve ileri bulunan bu sözlerin konuşma metninde olmadığını söyleyenlerin, Erdoğan’ın grup toplantısından öncesindeki 10 gün boyunca İstanbul’da ‘dinleniyor’ dedikleri döneme vurgu yaptığını belirten Nuray Babacan, “Aileyle oldukça yakın geçen bu dönemde, Erdoğan’ın operasyon geçirdiği konuşuluyordu. Bu doğru çıktı. Erdoğan’ın prostat operasyonu geçirdiği ve basit bir müdahale olduğu iddia ediliyor” dedi.

Babacan, şöyle devam etti:

“Bu dönemde, İstanbul’da görüştüğü muhafazakar çevre, ailenin bir grubunun kendisine sık sık Gazze’yle ilgili duygusal yorumlar yapması ve hatta Türkiye’nin gündemine Mavi Marmara organizasyonuyla bela eden İHH (İnsanı Yardım Vakfı) yönetimiyle yaptığı görüşmelerin etkisi olduğu anlatılıyor. Bunları aktaranlar AKP’liler; ne kadar doğrudur bilinmez, ama devlet politikasına, devlet dışı unsurların yön verdiğini düşünmek bile rahatsız edici.”