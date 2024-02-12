Erdoğan’ın ‘aile dostu’na verilmişti: ‘Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ ihalesi iptal

Danıştay 13’üncü Dairesi, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için açılan ve Erdoğan’ın ‘aile dostu’na ait Yapı&Yapı’ya verilen ihaleyi iptal etti.

Danıştay, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi inşaatının Cumhurbaşkanlığı’nın icraat programında yer almasının ‘ihalede ivedilik’ şartını yerine getirmediğine hükmederek ihaleyi iptal etti.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre İBB’nin temyiz başvurusunu karara bağlayan Danıştay 13’üncü Dairesi davanın idare mahkemesi tarafından reddedilmesinde ‘hukuki isabet bulunmadığını’ kaydetti.

Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi’nin kararını bozan Danıştay 13’üncü Dairesi, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere kesin olarak ihalenin iptaline oybirliğiyle karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra hava trafiğinin çakıştığı gerekçesiyle 2019’da tarifeli uçuşlara kapatılmıştı.

Pandemi döneminde pistine hastane inşa edilen havalimanının millet bahçesine dönüşümü için Nisan 2022’de ihaleye çıkılmış, Mayıs 2022’de de pistte yıkıma başlanmıştı.

İhaleyi, 2 milyar 127 milyon 978 bin liralık teklifin sahibi Yapı&Yapı şirketi almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihalenin iptali için dava açmıştı.

İBB’nin TOKİ ile Çevre Bakanlığı’na karşı açtığı davada, Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi, 7 Eylül 2023 tarihli kararıyla ‘ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı’ sonucuna varmış ve davayı reddetmişti.

'AİLE DOSTU'

Yapı&Yapı şirketi’nin kurucusunun Nusret Yıldırım'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu olduğu ortaya çıktı. Erdoğan, 2019 yılında yaşamını yitiren Nusret Yıldırım'ın cenazesine katılırken, Cumhurbaşkanlığı sitesi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından aile dostu Nusret Yıldırım’ın cenaze törenine katıldı" diyerek duyurmuştu.