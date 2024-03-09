Erdoğan’ın bitmeyen ‘finalleri': 3 defa "Son kez adayım" demişti

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart’taki seçimlerin kendisi için ‘final’ olduğunu söyledi. Ancak Erdoğan daha önce de farklı tarihlerde hem cumhurbaşkanlığı hem de parti genel başkanlığı için son kez aday olacağını dile getirmişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TÜGVA Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada 3 hafta sonra yapılacak yerel seçimlerin kendisi adına 'final' niteliği taşıdığını söyledi.

Yasal olarak bir kez daha seçime girme hakkı olmadığını vurgulayan Erdoğan “Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.

Mayıs ayında üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan için bu açıklama yeni değil. Erdoğan daha önce de 3 seçim öncesinde son defa aday olacağı sözüyle seçmenlerden oy istemişti.

“BİRİLERİ GİBİ ORAYA ÇAKILIP KALMAM”

İlk olarak 2009 yılında bu bağlamda konuşan Erdoğan, ‘koltuğuna çakılıp kalmayacağını’ iddia etmiş ve “2011 benim son milletvekili adaylığım. Tükürdüğümü yalamam. Birileri gibi oralara çakılıp kalmam. Millete hizmet etmekse sadece politikada olmuyor” demişti.

“PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINA SON KEZ ADAYIM”

2012’de Eskişehir’de konuşan Erdoğan, 30 Eylül’deki AKP kongresinde dördüncü ve son kez genel başkanlığa aday olacağını dile getirmişti.

2014’te Erdoğan cumhurbaşkanı seçildikten sonra AKP’nin 5. olağan kongresinde Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın talimatıyla AKP’nin yeni genel başkanı olmuştu.

Ancak 2018 ve 2021’de Erdoğan cumhurbaşkanı iken yapılan kongrelerde Erdoğan tekrar AKP Genel Başkanı olmuştu.

2023 DE SON SEÇİMİYDİ

Erdoğan 2022 yılında yaptığı bir konuşmada ise 2023 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimini kastederek "2023’te milletten kendi adımıza son kez destek istiyoruz. Bu kutlu bayrağı gençlerimize devredeceğiz" sözleriyle oy istemişti.

Erdoğan daha sonraki açıklamasında ise AKP’yi kendisinin kurduğunu belirterek partiden vazgeçmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti.