Erdoğan’ın eski avukatından gazeteci Karabay’a: 'Tetikçi mantığıyla hareket ediyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın gazeteci Furkan Karabay hakkında açtığı 100 bin TL talepli tazminat davasının ikinci duruşması bugün görüldü.

HABER MERKEZİ

Gazeteci Furkan Karabay'a AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal tarafından açılan 100 bin TL talepli tazminat davasının ikinci duruşması bugün (7 Mart Perşembe) görüldü.

MLSA’dan Eylem Sonbahar’ın aktardığına göre, Mustafa Doğan İnal'ın avukatı, Mehmet İnal, Furkan Karabay için "Şerefli bir meslek olan gazetecilik mesleğine uzak tetikçi mantığı ile hareket etmektedir" dedi.

Karabay'ın avukatı Enes Ermaner de "Müvekkil gazetecidir ve kamu yararını gözeterek haberlerini yapmaktadır. Karşı taraf huzurunuzda müvekkilimize tetikçi demiştir bu konuda suç duyurusunda bulunacağız" ifadesini kullandı.

Avukat Ermaner konuşmasına devam ederken hakim, "Dilekçelerinizde yazmışsınız zaten halen daha anlatacaksanız anlatın, hadi bekliyorum" dedi.

Ermaner de "Sizden adil bir karar verilmesini beklemiyorum. Davanın reddine karar verilsin. Başka beyanda bulunmayacağım" dedi.

Mahkeme davayı reddetti.