Erdoğan’ın "gaz arzını sağladık" dediği ilçeye, doğalgaz taşımalı sistemle geliyormuş

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doğalgaz arzı sağladık' dediği Yenice'de, en önemli sorunlardan birinin doğalgaz dağıtımı olduğunu söyledi. Doğalgazın ilçeye sıkıştırılmış halde geldiğine dikkati çeken Akay, yaşanabilecek tehlikelere vurgu yaparak alanının daha sağlıklı bir hale getirilmesini istedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (22 Mart) Karabük mitinginde seçmene seslendi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Eskipazar, Safranbolu ve Yenice ilçelerine doğalgaz arzını sağladıklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise Erdoğan'ın "doğalgaz arzı sağladık" dediği Yenice'nin en büyük sorunlarından birinin doğalgaz olduğuna dikkati çekti.

BAKANLIĞA ÖNLEM ÇAĞRISI

Doğalgazın ilçeye sıkıştırılmış halde geldiğini ve buradan 200 aboneye doğalgaz verildiğini kaydeden Akay, yöntemin sağlıklı olmadığına vurgu yaparak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na depolama alanının daha sağlıklı bir hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Akay, şu ifadeleri kullandı:

"Yenice’nin en önemli sorularından biri doğalgaz. Burası sıkıştırılmış doğalgazın depolama alanı. Doğalgaz buraya sıkıştırılmış halde buraya geliyor ve buradan 200 aboneye doğalgaz veriliyor. Hava koşulları şu anda iyi ancak yoğun kış ortamlarında buradaki sevkiyatla ilgili koşulların iyileştirilmesi gerektiği tespitinde bulunduk. TIR'larda depolanan doğalgazı hanelere taşırken yol durumu ile ilgili, abone sayısı arttıkça kar nedeniyle sıkıntı oldukça sevkiyatta sorunlar yaşanabilir. Dolayısıyla evlerle ilgili ısınma sorunu da gündeme gelebilir. Burada ufak bir kaçak olduğu takdirde çalışanlar zarar görebilir. Buradan ikaz ediyoruz, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na ifade etmiştim. Depolama alanının daha sağlıklı bir hale getirilmesi, böyle TIR’larda değil daha sağlıklı koşullarda depolama yapılması gerektiğini ifade etmiştim. Bu yöntem sağlıklı bir yöntem değil."