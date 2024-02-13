Erdoğan’ın gönlünden koptu!

Muhalefetin yönettiği belediyelerin projelerini ve kredi kullanmalarını bile engelleyen Erdoğan, AKP’li Çekmeköy Belediyesi’ne bağış yapacak. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden belediyeye 45 milyon TL aktarılacak.

İsmail ARI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019’dan bu yana CHP’li belediyelerin projeleri ile kredi kullanmalarını engellerken AKP’li ilçe belediyesine ise nakdi yardım yapmak kararı aldı.

İstanbul’daki AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin Şubat ayı Belediye Meclis toplantısında, dikkat çeken bir gündem sunuldu. Teklifte, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın, yatırım niteliğindeki projelerde kullanılması için Çekmeköy Belediyesi’ne 45 milyon TL bağış yapacağı” bildirildi. Ayrıca bağışın Ahmet Poyraz’ın yönettiği Çekmeköy Belediyesi tarafından talep edildiği de açıklandı.

AYRIMCILIK YAPILIYOR

Çekmeköy Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Ünal Bellek, Meclis’te yaptığı konuşmada, “ayrımcılık yapıldığına” dikkat çekti. CHP’li Bellek, konuşmasında, “Belediyemiz, bütçesinin dışında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat ile İller Bankası gibi devletin çeşitli bakanlık, kurum ve kuruluşlarından 5 yıl içerisinde toplam olarak 15 milyon dolar şartlı bağış almıştır. Bu da yaklaşık olarak bugünkü kurla 450 milyon TL yapmaktadır. İstanbul’da CHP’li başkanlar tarafından yönetilen belediyelere bu yardımların, bağışların hiçbiri yapılmamıştır. Adil olmayan bir ayrımcılık yapıldığını bilgilerinize sunarım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinden AKP’li Çekmeköy Belediyesi’ne milyonlarca lira bağış yapılırken Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ise birçok projesi engellenmişti.

KREDİ BİLE VERMİYORLAR

İBB’ye yönelik bazı engellemeler şu şekilde:

• Hiçbir kamu bankası İBB’ye kredi vermedi.

• İncirli Sefaköy Beylikdüzü Metrosu, finansmanı ve yatırımcısı hazır olmasına rağmen, iktidar tarafından yıllardır onaylanmıyor.

• İSKİ’nin arıtma tesisi ve altyapı için ihtiyaç duyduğu krediler Meclis’te engellendi.

• İstanbul’da ulaşım entegrasyonu ve indirimli geçişler bakanlık eliyle engellendi.

• Pandemide ihtiyaç sahipleri için İBB’ye yapılan bağışlar İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlandı. Bağışların biriktiği banka hesapları bloke edildi. İhtiyaç sahiplerine hızlıca sosyal yardım yapılması teklifi engellendi.

• Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılmasıyla ilgili teklif, İBB Meclisi’nde uzun süre reddedildi, kamuoyu baskısı ile kabul edildi.

• Cumhurbaşkanlığı, İmamoğlu’nun deprem dahil acil ve önemli konulardaki randevu taleplerinin hiçbirine yanıt vermedi.

• 2020 Kasım’da krediyle 300 metrobüs almak için İBB Meclisi’nden onay alındı. Ancak dış borçlanma onayı Cumhurbaşkanlığınca yatırım programına hâlâ alınmadı.