Erdoğan’ın hata itirafına Kurum’un gafı eşlik etti

Haber Merkezi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışması kapsamında Şırnak’ta açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Şırnak ile devletin bağını kesmek isteyenler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Devletin hataları elbette olmuştur ama bölücü örgüt karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır" ifadesini kullandı.

İktidarda oldukları dönemde, demokrasi ve kalkınma devrimleri gerçekleştirdiklerini iddia eden Erdoğan, "Bu sinsi oyunu bozduk. Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne geçiyoruz" diye konuştu. "Mardin’de kendimizi tam anlatamadığımızın farkındayız" ifadesini kullanan Erdoğan, "Mevcut oy oranları aramızdaki muhabbeti yansıtmıyor" dedi.

Erdoğan’ın konuşacağı miting öncesi çevre kentlerden onlarca insanın Şırnak’a taşındığı ortaya çıktı. Kentin tüm noktalarında yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, dışarıdan getirilen araçlar da trafiğin felç olmasına neden oldu. Erdoğan’ın koruma ekibinin ise Şırnak İdil’de trafik kazası geçirdiği belirtildi. Kazada 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 2’si polis memuru 3 kişi ise yaralandı.

Öte yandan AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, gaf üstüne gaf yapmaya devam ediyor.

Haber Global televizyonunun canlı yayınında konuşan Kurum, "CHP’yi hedef almaya çalıştı. Kurum, Bu anlayış böyle gelmiş böyle gider. Onlar ne yaparsa yapsın biz onları kendi alanında, işte aynı tiyatroları, aynı oyunları oynamaya devam ediyoruz" dedi. Etkili bir çalışma yürütemeyen Kurum, kampanyasıyla sınıfta kaldı. Kurum, seçim süreci boyunca yaptığı gaflarla dikkat çekmeye devam ediyor.