Erdoğan’ın hesabından paylaşıldı: Saray, Attila İlhan diye Tarık Akan’ın fotoğrafını kullandı

“2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri”ni kazananlar Erdoğan tarafından açıklandı. Ancak Erdoğan’ın hesabından paylaşılan duyuru görselinde acemice bir hata yapılarak Attila İlhan yerine, Tarık Akan’ın fotoğrafına yer verildi. Sosyal medyadaki uyarıların ardından ikinci paylaşımda hata düzeltildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri”ni kazananları açıkladı.

“Vefa” bölümünde, usta şair Attila İlhan’ın da ödül aldığı görüldü. Ancak şairin fotoğrafı yerine Tarık Akan’ın fotoğrafına yer verildi. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından yapılan bu acemice hata, ikinci paylaşımda düzeltildi.

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Tarık Akan, Nebil Özgentürk’ün çektiği “Sanatımızın Hatıra Defteri” adlı belgeselde Attila İlhan’ı canlandırmıştı. Erdoğan’ın paylaşımında Attila İlhan yerine, Tarık Akan’ın bu canlandırmasına ilişkin fotoğraf kullanıldı.

Attila İlhan 10 Ekim 2005’te, Tarık Akan ise 16 Eylül 2016’da yaşamını yitirmişti.

Erdoğan'ın ilk paylaşımında, sol alt köşede Attila İlhan yerine Tarık Akan'ın fotoğrafı yer aldı.

Hata ikinci paylaşımda düzeltildi.

Sanatın Hatıra Defteri belgeselimiz için Attila İlhan’la ilgili “hatıra” anlatmış ve büyük aktör Tarık Akan’a da ATTİLA İLHAN’I OYNAMASI”NI RİCA ETMİŞTİM. Sevgiyle sete gelmiş, makyaj ve ortaya muaazzam benzerlik bir benzerlik çıkmıştı görüldüğü gibi.. #attilailhanölümyıldönümü pic.twitter.com/Q07GijcqST — Nebil Özgentürk (@nebilozgenturk) October 11, 2018

ÖDÜL VERİLEN İSİMLER

Öte yandan, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri; bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İlhami Atalay, karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanda Sinan Genim, edebiyat alanında da Nazan Bekiroğlu'na verildi.

Vefa Ödülleri'ne de Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi'nin değer görüldü.