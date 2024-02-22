Erdoğan’ın kaç uçağı var sorusuna 17 ay sonra yanıt geldi: İhtiyaç duyulan kadar

“Cumhurbaşkanlığı'na ait kaç uçak ve helikopter var?” sorusuna CİMER'den 17 ay sonra yanıt geldi. Yanıtta "Cumhurbaşkanlığı envanterinde ihtiyaç duyulan miktarda araç bulunmakta" denildi.

HABER MERKEZİ

BirGün, 7 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), “Cumhurbaşkanlığı'na ait kaç uçak ve helikopter var?” sorusunu yöneltti.

Soruya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tam 17 ay sonra, 19 Şubat 2024 tarihinde yanıt verildi.

Yanıtta, “Cumhurbaşkanlığı envanterinde ihtiyaç duyulan miktarda araç bulunmakta olup bu araçlar devletimizin hizmetlerinde en uygun biçimde kullanılmaktadır” denildi.

Bu tek cümlelik yanıtla yine “Cumhurbaşkanlığı'na ait kaç uçak ve helikopter olduğu” sorusu yanıtsız bırakıldı.