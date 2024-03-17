Erdoğan’ın Konya mitingine giden mağdurlara gözaltı

Erdoğan’ın Konya mitingine giden staj ve çıraklık sigortası mağdurları gözaltına alındı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya’da düzenlediği mitinge giden staj ve çıraklık sigortası mağdurları, miting başlamadan gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltıların hukuksuz olduğunu vurgulayan Kılıç, X hesabından şu mesajı paylaştı:

“Erdoğan’ın Konya mitingine giden staj ve çıraklık sigortası mağdurları daha miting başlamadan karga tulumba gözaltına alınıyor, telefonlarına el konularak alınan görüntüler siliniyor. Elde kalan tek görüntüyü paylaşıyorum! Hukuksuz gözaltılarla, baskıyla, zulümle hak mücadelesinin önüne geçemezsiniz. Zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız!”