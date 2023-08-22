Erdoğan’ın zulmüne geçit vermeyeceğiz

BirGün/Ankara

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK toplantısının ana gündemi, kurultay süreci ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde yapılan değişiklik oldu.

CHP’de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan kurultay süreci kapsamında ilçe kongrelerinin yarısından fazlası tamamlandı. Eylül ayının ortasında başlayacak il kongreleri öncesinde ortaya çıkan sonuçları ele alan parti yönetiminin, yer yer tartışmaların yaşandığı ilçe kongrelerinin sorunsuz tamamlanması için önlem alınmasını kararlaştırdı. İl kongrelerinde tansiyonun daha çok artabileceği değerlendirmelerinde bulunulduğu da bildirildi. Kurultay sürecinin yerel seçimlere olumsuz bir etkisinin olmaması için bu durumun önüne geçilmesi gerektiği kaydedildi.

KKM sistemindeki “ani değişikliğin” yaşam pahalılığı ve ekonomik dengeler ile bankacılık sistemi için olumsuz etkilerinin olacağı da toplantıda değerlendirildi.

ALT ÜST ETTİLER

CHP MYK toplantısının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Ekonominin tüm dengelerini alt üst ettiler” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sorunları derinleştirdiği kaydeden Öztrak, “Son beş yılda 151 Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkardılar. Bunun 83 tanesi yani yarısından fazlası, önceki kararnameleri düzelten kararnameler. Deprem oldu, binalar yıkıldı. Marmara Depremi’nde enkaz başına derhal intikal ederek, binlerce canı kurtaran Mehmetçiğimizi zamanında sahaya süremediler. Çalışma ekipleri ile enkazı, operatörler ile iş makinalarını buluşturamadılar. Kurtarılabilecek vatandaşlarımızın yıkıntıların altında, soğukta, yardım çağıra çağıra ölmesine neden oldular. Deprem bölgesinde hala barınma sorunu sürüyor. Su yok. Önceki seçimlerde ekonomiyi iyi göstermek için milletin 128 milyar dolarını yakmışlardı, bu seçimden önce de milletin 199 milyar dolarını daha arka kapı operasyonlarıyla buharlaştırdılar” diye konuştu.

DELEGELER YENİLENİYOR

Kurultay sürecinin devam ettiğini ve partinin bu süreci güçlenerek tamamlayacağını ifade eden CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Ayaktayız, kongrelerimizde örgütlerimiz, üyelerimiz ve delegelerimiz yeniliyor, genel merkez olarak, demokratik süreçlerin tastamam işlememesini, üyelerimizin tercihlerinin yönetimlere, eksiksiz yansımasını sağlamak için gerekenleri yapıyoruz. Sonunda hepimiz partimizin üye ve delegelerinin mihenk taşına vurulacağız. Karar neyse başımızın üstüne koyup bütün gücümüzle yerel seçimlerde tarihi bir zafere imza atmak, Erdoğan'ın zammına zulmüne dur demek için çalışacağız. Seçimlerden bugüne kadar geçen 2,5 aylık süre, önümüzdeki günlerde yaşayacaklarımızın fragmanıdır. Milletimiz 7 ay sonra sandıkta bunun faturasını Saray’ın önüne koyacaktır. ‘Zamma, zulme, yoksulluğa, Erdoğan'a yeter’ diyecektir. Saray ilk günden beri bunun farkındadır. Tek çaresi muhalefetin 25,5 milyon oyunu dağıtmaktır. CHP'yi dağıtmaktır.”