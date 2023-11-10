Ereğli Cezaevi'nde 7 tutuklunun tahliyesi 'pişmanlık' dayatmasını kabul etmedikleri gerekçesiyle ertelendi

Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği Eşbaşkanı Ergin Altuntaş, Ereğli Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 7 tutuklunun, 'pişmanlık' dayatmasını kabul etmedikleri gerekçesiyle tahliyelerinin 6’şar ay ertelendiğini belirtti.

Konya Ereğli Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 7 tutuklunun tahliyesinin, 'pişmanlık' dayatmasını kabul etmedikleri gerekçesiyle 6’şar ay ertelendiği belirtildi.

MA'da yer alan habere göre, Mersin'de 2015 yılında gözaltına alındıktan sonra 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklanan Mehmet Zahit Bayar’a, hakkında açılan davada 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bayar, Konya Ereğli Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde 14 Kasım 2023 tarihinde infazını tamamladı.

Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (Çukurova TUAY-DER) Eşbaşkanı Ergin Altuntaş, 2021'den beri cezalarını tamamlayan tutuklulara cezaevi idaresinin 'pişmanlık' dayattığını ve bunu kabul etmeyen tutukluların infazlarının yakıldığını hatırlattı.

Konya Ereğli Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde 7 tutuklu cezalarını tamamlamalarına rağmen 'pişmanlık' dayatmasını kabul etmedikleri için tahliyelerinin engellendiğini belirten Altuntaş, İdare ve Gözlem Kurulları'nın (İGK) kendisini bir mahkeme olarak gördüğünü dile getirdi.

Bayar ile birlikte aynı cezaevinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 6 tutuklunun da tahliyelerinin 'pişmanlık' dayatmasını kabul etmedikleri gerekçesiyle 6 ay ertelendiği belirtildi.