Eren Erdem'den gazetecilere veda mesajı

CHP'nin Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, gazetecilere gönderdiği veda mesajında basın mensuplarına teşekkür ederek, "İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim" ifadelerini kullandı.

birgun.net

CHP'nin Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği Kurultay'ın ardından Parti Meclisi'nin de belirlenmesiyle birlikte görevine veda etti.

Genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e bırakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mayıs seçimlerinin ardından göreve getirdiği Eren Erdem, gazetecilerin olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajında, "Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

"Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım. İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim" ifadelerini kullanan Erdem, şöyle devam etti:

"Özellikle, Ankara muhabirlerimizle çok sık birlikte olduk. Destek ve dayanışma için teşekkür ederim. Göreve yeni gelecek Medya sorumlusu arkadaşımızın iyi işler yapacağına inanıyorum. Bu toplulukta bulunan herkese sevgi ve saygılarımla."