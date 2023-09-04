Eren Erdem: Kılıçdaroğlu aleyhine finanse edilen gazetecileri belgeleriyle açıklayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündeme getirdiği "para alan gazeteciler" iddiasıyla ilgili, "Bunlarla ilgili belgeler bende mevcut. Günü geldiğinde, bunları açıklayacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündeme getirdiği "para alan gazeteciler" iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



tv100'deki Eşit Ağırlık programına katılan Erdem, Kılıçdaroğlu'nun daha önce bir canlı yayında sarf ettiği, "para alan gazeteciler var" iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdem, şunları söyledi:

"Birtakım kaynaklardan desteklenerek, finanse edilerek Kılıçdaroğlu aleyhine faaliyetler yapan gazeteciler olduğunu ifade ettim. Bunlarla ilgili belgeler bende mevcut. Günü geldiğinde, bunları açıklayacağız, belgeleriyle açıklayacağız."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun isim vermeden bazı gazeteciler için kullandığı "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözleri tartışma yaratmış, çok sayıda gazeteci duruma tepkiş göstererek bu isimlerin açıklanması çağrısı yapmıştı.