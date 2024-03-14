Ergene tehlike altında

Haber Merkezi

Marmara Bölgesi’nden başlayıp Ege Denizi’ne kavuşan Ergene Nehri, yolculuğu boyunca sanayi ve evsel atıkların yükünü taşıyor ve nehir üzerinde yıllardır süregelen kirlilik, artık onu bir atık kanalına çevirmiş durumda. Çorlu Kent Konseyi Çevre ve Sağlık Komisyonu başkanı Murat Sevgi, derin deşarj projesinin vaat edilen temizliği getirmediğini belirtiyor.

Proje, atıkları Marmara Denizi’nin dibine taşısa da, Ergene’nin durumunda iyileşme sağlamadı. Milliyet’in aktardığına göre, Proje, Kapaklı’dan Karıştıran Beldesi’ne kadar olan atıkları toplayıp, Çorlu’dan Marmara Denizi’ne taşımayı hedefliyordu.