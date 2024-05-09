Ergin Ataman farkı

Panathinaikos’u 12 yılın ardından Euroleague’de Final Four’a taşıyan Ergin Ataman, Avrupa basketboluna damga vurmaya devam ediyor. Tecrübeli koç kariyerinde altıncı kez Final Four’da mücadele edecek.

Spor Servisi

Basketbolda Avrupa'nın en önemli başantrenörleri arasında kabul edilen Ergin Ataman, 3 farklı takımla altıncı kez dörtlü finalde mücadele edecek. Başantrenörlük kariyerinde 5 Avrupa Kupası kaldıran Ataman, çalıştırdığı takımlarda elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor. Tecrübeli başantrenör, ilk sezonunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u Euroleague'de Final Four'a taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. Ataman yönetimindeki Panathinaikos, yeni kurulan bir takım olmasına karşın Avrupa Ligi'nde normal sezonu 23 galibiyet ve 11 mağlubiyet sonucunda ikinci sırada tamamladı ve play-off oynama hakkı kazandı. Yunanistan ekibi, play-off serisinde normal sezonda oynadığı 2 maçta da yenildiği Maccabi ile eşleşti.

Ataman, ev sahibi avantajıyla başladıkları seride Maccabi Playtika'ya 91-87 mağlup oldukları ilk maçın ardından iddialı bir açıklamada bulundu ve "Final Four'a gideceğimizin sözünü veriyorum. Eğer Final Four'a gidemezsek gelecek yıl Panathinaikos'ta olmayacağım ifadelerini kullanıp, oyuncularına ve kendisine duyduğu güvenin mesajını verdi. Ataman yönetimindeki Panathinaikos oldukça çekişmeli geçen play-off serisini 3-2 kazanarak adını 12 yıl sonra Final Four'a yazdırdı. Ergin Ataman, Euroleague'de Anadolu Efes'in ardından Panathinaikos'u da oldukça kötü geçen sezonların ardından Final Four'a taşımayı başardı. Euroleague'de geçen sezonu 17. sırada tamamlayan Yunanistan temsilcisi, Türk başantrenörün göreve gelmesinin ardından yeniden yapılandı. Ataman, kısa sürede iyi bir takım kimyası oluşturarak kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı ve Panathinaikos, Euroleague'de 12 yıllık dörtlü final özlemine son verdi.

EFES’İN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ergin Ataman, Euroleague'de 2017-2018 sezonunu 16. ve son basamakta bitiren Anadolu Efes'te de benzer bir performans sergilemişti. Lacivert-beyazlı ekip, Ataman yönetiminde 2018-2019'da 18 yıl sonra Final Four'a yükselmişti. Anadolu Efes, söz konusu sezonda final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti. Türk başantrenör, lacivert-beyazlıları 2021 ve 2022'de ise şampiyonluğa ulaştırmıştı.

Ataman, Euroleague dörtlü final sahnesinde 6. kez boy gösterecek. Efes'in başında 4 kez bu heyecanı yaşayan Ataman, İtalya ekibi Montepaschi Siena'yı da bir defa Final Four'a taşımayı başardı. Başarılı koç, Anadolu Efes'i 2021 ve 2022'de üst üste şampiyonluğa ulaştırarak önemli bir başarıya imza attı. Lacivert-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde 2019'da ikincilikle yetinirken, 2000'de ise üçüncü oldu. Deneyimli çalıştırıcı, 2003'te ise Montepaschi Siena ile Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncülük elde etti.