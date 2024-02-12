Ergun Hiçyılmaz hayatını kaybetti

TGC, üyesi olan gazeteci-yazar Ergun Hiçyılmaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), üyesi olan 2013 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Ergun Hiçyılmaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazeteci Ergun Hiçyılmaz'ın vefatının ardından başsağlığı yayınlayan TGC, mesajda “Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet veren üyemiz Ergun Hiçyılmaz’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

ERGUN HİÇYILMAZ KİMDİR?

1942 yılında Eskişehir’de doğdu. Mesleğe 1960 yılında Eskişehir İç Anadolu Gazetesi’nde başladı. Akşam, Yeni Sabah, Yeni İstanbul, Fotospor, Tercüman, Güneş, Nokta, Yankı, Sabah gazetelerinde çalıştı. Yaprak Dergisi’ni yayınladı. Varlık, Hisar gibi dergilerde şiir ve öyküleri yayınlandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD gibi kuruluşlardan 27 kez başarı ödülü aldı.TGC'nin spor yazarlığı dalında Yılın Gazetecisi Ödülü’ne değer görüldü. 1993 yılında Altın Kitaplar Ödülü’nü aldı. Spor dalında Türk Spor Tarihi, Sporun Yapısal Analizi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Atatürk'ün Gençlik ve Spor Politikası gibi kitaplar yazdı. Osmanlı dönemine ait incelemelerini Teşkilat-ı Mahsusa, Başverenler/Başkaldıranlar, Esir Kampları, Gizli Servisler, Beni Toprağıma Gömün, Meyhaneler, Çerkez Ethem, Çerkez Ethem ve Bolşevik Taburu, Silahım ve Namusum Üzerine Yemin Ederim, İpsiz Recep, Büyük Sığınak, Son İstanbullu, Karakol Teşkilatı gibi kitaplarda yayınladı. Türkiye'de ilk sesli kitabın yazarıdır. Çeşitli öğrenim kurumlarında öğretim üyeliği yaptı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. İki çocuk babasıydı.