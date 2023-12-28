Erime sürüyor: KKM'de çıkışlar yeniden hızlandı

Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta 30,4 milyar TL'lik çıkış yaşandı. Düşüşle birlikte kur korumalı mevduatlar 2,65 trilyon TL oldu.

Bir süredir ivme kaybeden kur korumalı mevduat çıkışları yeniden hızlanma eğilimi gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 22 Aralık haftasında 30,4 milyar TL geriledi. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda son bir ayın en hızlı çıkışı yaşandı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, son düşüşün ardından toplam kur korumalı mevduatlar 2,65 trilyon TL'ye düştü.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 374 milyar TL'den 11 trilyon 479,5 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 466 milyar TL'den 14 trilyon 674 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 481 gemilyar TL'den 1 trilyon 497,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 80 milyar TL'den 99,8 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175,7 milyar TL'den 175,1 milyar TL'ye geriledi.