Eris bir ülkede daha tespit edildi, yetkililer aşı çağrısı yaptı

Covid-19 virüsünün Omicron varyantının alt türü olan Eris, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de tespit edildi. Vakanın ardından Güney Afrikalılar Covid-19'a karşı aşı olmaya çağrıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) vakası tespit edildiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede Eris'in ilk vakasının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrikalılar Covid-19'a karşı aşı olmaya çağrıldı.

ERİS VARYANTI

DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.

Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.

Omicron varyantının alt türevi olan Eris, İngiltere ve Fransa'da da görülmüştü.