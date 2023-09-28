Eris vakaları artışta

Covid-19’un yeni varyantı Eris ülkemizde artışta. Sağlık Bakanı Koca "Hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz" derken, uzmanlar hastaların maske takması yönünde uyardı.

Haber Merkezi

Son günlerde birçok kişi halsizlik, ishal, kas ağrısı, ateş gibi şikâyetlerle hastanelere başvuruyor. Hekimlere göre bu vakaların büyük bölümü Eris varyantından kaynaklı. Ancak yeteri kadar test yapılmadığı için bilinmiyor. 65 yaş üstü ile kronik hastalıkları olanlarda, bağışıklığı baskılananlarda mevcut koronavirüs aşısının kısmen koruyucu olabileceği belirtilirken, grip aşılarının da yapılması öneriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada daha önce Türkiye’de 9 kişide görüldüğünü açıkladığı Erisin artışa geçtiğini ancak hastaneye yatış oranlarının oldukça düşük olduğunu ve ağır hastalık yapmadığını söyledi. Eris varyantına yönelik yeni bir tedbirin gerekmediğini belirten Koca, "Covid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz" dedi. BirGün TV'ye konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül de endişe edecek bir durum olmadığını vurgulayarak "Varyantların ortaya çıkması son derece doğal. İlk, Delta varyantı ve sonrasında Omikron’a kadar gelen çeşitli varyantlar oluştu. Ve nihayetinde Eris varyantı giderek artıyor. Örneğin ABD'de hastane yatışları arttı ve buna bağlı yoğun bakım yatışları, ölümler de arttı. Ama bu artış, bu varyantın daha tehlikeli olduğundan kaynaklı değil. Çok sayıda insanın etkilenmesinden kaynaklı" dedi. Ergönül, şöyle devam etti: "Türkiye'de bu varyant aylar önce vardı. Bakanın açıklamasındaki problem şu; 'Biz 9 vaka saptadık' dedi. Dokuz değil herhalde 9 bin ya da daha fazla hastadır. Şu günlerde pek çok kişiden duymuşuzdur. Yoğun bir kas ağrısı, ateş, birkaç gün ve sonrasında ishal. Ama kısa süreli hızlı geçen bir tablo var karşımızda. Semptomlar koronavirüsün ilk çıktığı belirtilerle aynı. Türkiye'nin en önemli problemi, şu an verilerin eksik olması, rakamların takip edilmemesi, izlenmemesi."