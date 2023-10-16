Erişim engelleriyle halktan gerçekleri gizleyemezsiniz

POLİTİKA SERVİSİ

BirGün yazarı Timur Soykan’ın yargı içerisindeki çürümeyi gözler önüne serdiği yazısı hakkında yayımlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden gelen erişim engeli kararına tepkiler büyüyor.

İstanbul Barosu verilen karara ilişkin yayımladığı açıklamasında haberde aktarılan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı’nın Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na yaptığı başvuruda yer alan iddialar ‘ciddi ve vahim’ olarak nitelendirildi. İlgili makamların haberlere erişim engeli yerine iddiaya konu olay ve şahıslarla mücadele etmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, basın özgürlüğüne vurgu yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: “İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki hâkim ve savcılara ilişkin olarak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı’nın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yaptığı başvuruda yer alan son derece ciddi ve vahim iddiaların doğruluğunu araştırmak ve gerekli hukuki süreci yürüterek kamuoyunun adalete güveninin tesis etmekle görevli makam sahipleri, bu iddiaları yazan basın kuruluşu ve mensubunun yayınlarına erişim yasağı için işlem yapmak yerine, iddiaya konu olay ve şahıslarla mücadele etmelidir.

Basın özgürdür. Haber yayınlama özgürlüğünü, erişim engelleriyle kamuoyundan gizlemeye çalışmaktan vazgeçilmelidir”

Halkın haber alma hakkını kısıtlamayın

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise “Başsavcının rüşvet çığlığı: Çürüyoruz” başlıklı yazı hakkında getirilen erişim engelli ve içerikten çıkarma kararını Meclis gündemine taşıyarak, Türkiye’de haberlere getirilen usulsüz erişim engelleri için Meclis araştırması istedi.

"BirGün Gazetesi’nde Timur Soykan’ın yazısı sonrası haberlerin para karşılığı erişime engellendiği ortaya çıktı" diyen Çakırözer, şöyle konuştu: "Bir hâkim para karşılığında aldığı 11 kararla bin 896 habere erişimi engelletmiş. Gerçekleri anlatan haberlere getirilen usulsüz erişim engelleri bir sansürdür, yargı eliyle milyonların haber alma hakkının engellenmesidir. Bunun önüne geçilmesi için Meclis’te bir komisyon kurulmalı, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkını kısıtlayan bu büyük sansürün, erişim engellerinin önüne geçilmelidir."

Konunun bütün ayrıntılarına gireceğim

Kocaeli'nde düzenlenen CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da karara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Bunun bütün ayrıntılarına gireceğim. Adaletin olmadığı bir yerde neyi yapacaksınız. Düşüncesini ifade etti diye insanları hapse atacaksınız, uyuşturucu baronlarını serbest bırakacaksınız. Devlette çürüme var, bunu çözmemiz lazım."

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NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın yargı içindeki çürümeyi gözler önüne serdiği yazısına yayınlandığı gün "erişim engeli" ve "içerikten çıkarma" kararı getirilmişti.

Soykan yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı yazısını gündeme getirmişti.

Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” demişti.