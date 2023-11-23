Erişime açıldı: MEB'den "ara tatil kaldırılsın mı?" anketi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "ara tatil değerlendirme" anketini erişime açtı. 10 Aralık’a kadar devam edecek olan değerlendirme anketinde öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?'' sorularına yanıt aranacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlandı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer alıyor.

Ara tatil değerlendirme anketinde ara tatil sürecinin nasıl geçirildiği soruluyor ve ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Anketlerle, bir dönemde iki defa gerçekleşen ara tatillerin devam edip etmemesine yönelik bir karara varılması bekleniyor.

HER GRUP İÇİN FARKLI SORULAR

Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik hazırlanan anketlerde her grup için farklı soru sayısı ve çeşidi var.

Öğretmenlere 17, öğrencilere 15 ve velilere ise 18 soru yöneltildi. Yanıt kısmında ise, ‘katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum’ şeklinde üç seçenek bulunuyor.

Anketin girişindeki açıklamada uygulanan ara tatili yansıtan yanıtların içtenlikle cevaplanması notu yer alıyor.

"Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması" anketlerine, 10 Aralık’a kadar https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

ANKETE KATILIM İÇİN TIKLAYIN