Erkan ailesini CİMER’e şikayet eden çalışan konuştu

Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikayette bulunan Büşra Bozkurt, yeni başkandan görevine iade edilmesini talep etti. Erkan’ın görevden ayrılması hakkında konuşan Bozkurt, “Yalancılıkla suçlandım. Bugün yalancı duruma düşürülmekten kurtuldum” dedi.

Hafize Gaye Erkan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alınmasıyla sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) şikayetinin sahibi Büşra Bozkurt, MB’deki görev değişimiyle birlikte yaşanan olayının iftira değil gerçek olduğunun kanıtlandığını öne sürdü.

MB’nin yeni Başkanı Fatih Karahan’dan göreve iadesini talep eden Büşra Bozkurt, “Sadece mağduriyetimi dile getirdim. Olay için ‘operasyon’ dendi. Yalancılıkla suçlandım. Ancak gerçek ortaya çıktı. Yeni atamanın ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İşime bir an önce kavuşmayı bekliyorum” dedi.

Büşra Bozkurt, Cumhurbaşkanlığı kararıyla TCMB başkanlığı görevinden Gaye Erkan’ın alınıp, yerine Fatih Karahan’ın getirilmesinin ardından Sözcü’den Erdoğan Süzer’in sorularını yanıtladı. CİMER’e yaptığı şikayetin ardından “iftiralarla dolu zor bir süreç yaşadığını” ancak Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla yaşadığı mağduriyetin bir anlamda kanıtlanmış olduğunu öne süren Bozkurt, “Görev tanımı yapılmayan, yöneticimiz olduğu resmen ilan edilmeyen Baba Erol Erkan’ın talimatıyla Merkez Bankası’ndaki görevimden atıldım” diye konuştu.

‘DÖNMEK İSTİYORUM’

“Beni görevden alan yetkililer, baba Erol Erkan’ın talimatına karşı gelemediklerini üzüntüyle söylediler” diyen Bozkurt, görevden almayla birlikte iddialarının kanıtlandığını şöyle savundu: “Ben de son çare olarak CİMER’e başvurdum. Tüm amacım işime geri dönmekti. Gaye Hanım’ı hedef almadım. Ortada ne başkana karşı düzenlenmiş bir plan, ne operasyon, ne de iftira vardı. Sadece mağduriyetim vardı. Yalancılıkla suçlandım. Bugün yalancı duruma düşürülmekten kurtuldum, işsizlikten de kurtulmak, işime geri dönmek istiyorum.”

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası (MB) çalışanı Büşra Bozkurt’un gündeme getirdiği iddialar ülke gündemini sarsmıştı. Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikâyette bulunan Bozkurt, baba Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini de ifade etmişti. Bozkurt, CİMER’e verdiği dilekçede şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım’ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanımdan geçerken, ‘bana bir uğrayabilir misin?’ dedi. Uğradım, ‘Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız’ dedi. Sonra İnsan Kaynakları’nı arayarak benim artık kendilerine hizmet vereceğimi söyledi.

Erol Bey’e, ‘Benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var. Onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir kadınım bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir’ dedim" açıklamalarının yer aldığı dilekçede, "Erol Bey sinirlendi ve yüksek sesle, ‘Bunu söyleyen elemana çalışmıyor gözüyle bakarım. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik. Tüm düzenimiz bozuldu. Seni çalıştığın yerde oturtturmayacağım’ diye tehdit etti. Olayın ardından çıkışımın talimatı verildi. Destek hizmetleri müdürümüzle konuştuğumda, ‘talimat babadan geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef’ diye yanıt aldım. Göreve iademi saygılarımla arz ediyorum.”