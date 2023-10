Erkan Baş, Özgürlük Yürüyüşü'nün 11'inci gününü eğitim hakkı elinden alınan kız çocuklarına adadı

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), tutuklu milletvekili Can Atalay için Hatay'dan başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü'nün 11'inci gününde partinin genel başkanı Erkan Baş, yürüyüşlerini 'Eşit, bilimsel, laik eğitim hakkına erişme şansı bulunmayan tüm kız çocuklarına' adadıklarını söyledi.

Hatay'dan milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen, iki hafta önce ise Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Can Atalay için başlatılan 'Özgürlük Yürüyüşü'nde 11'inci güne girildi.

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Eskişehir köyünden başlayarak Korlu Beyi, Taşobası, Damlama ve

Çamalan’a doğru devam eden yürüyüşte TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a CHP Milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP Eski İstanbul Milletvekili Ali Şeker eşlik ediyor.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde 'eğitim hakkı elinden alınan, sözde ‘evlilik’ adı altında istismara maruz bırakılan çocuklar için' yürüdüklerini belirten Erkan Baş, şunları söyledi:

"AKP Türkiyesi’nde tarikat ve cemaatlere terk edilen çocuklarımız ya istismar ediliyor, ya canına kıyıyor ya da yanarak can veriyor. Tüm bunların karşılığında Saray yargısı, 3-5 oy uğruna tarikatların istismarına göz yumuyor, failler karşısında akıl almaz bir cezasızlık politikası uygulayarak tarikatların daha da cesaretlenmesinin önünü açıyor."

Attıkları adımların boşa gitmediğini yurttaşlardan gelen destek sayesinde gördüklerini aktaran Baş, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocukların özgürce oyunlar oynayabildiği, yaşamdan koparılmadıkları, her gün kanımızı donduran ve içimizi öfkeyle dolduran istismar gerçeğiyle yaşamak zorunda bırakılmadıkları bir ülkeyi el ele, omuz omuza kurmak içindir yürüyüşümüz. Eşitlik, özgürlük, adalet için çıktığımız bu yolda emekçilerin, emekçi çocuklarının, kadınların ve kız çocuklarının sorunları, her birimizin sorunudur ve bu yolda atacağımız her adım, bu karanlığı aydınlatmak için yakılacak bir fenerdir."