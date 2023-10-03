Erkan Baş, 'Özgürlük Yürüyüşü'nün 3. gününde konuştu: İktidar, depremi bahane ederek zeytinlikleri talana açıyor

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) tutuklu milletvekili Can Atalay için Hatay'dan başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü'nün 3. gününde partinin genel başkanı Erkan Baş, kamulaştırma yoluyla imara açılan zeytinliklerden bahsetti.

Hatay'dan milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen, geçtiğimiz hafta ise Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Can Atalay için başlatılan 'Özgürlük Yürüyüşü'nde 3. güne girildi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, üçüncü gün öncesi yayınladığı video ile gündemlerini aktardı. "Bugün gündemimizde Hatay'da deprem sonrasında devletin, iktidarın yaptıkları ve yapmadıkları var" diyen Baş, "Tarihin en büyük yıkımlarından birini yaşayan Hatay, 'özel afet bölgesi' ilan edilmedi. Bu kent için özel hiçbir ödenek ayrılmadı ama ne yapıldı? Sadece Hatay'da 18 mera, orman, vasıflı alan, zeytinlikler kamulaştırma yoluyla imara açıldı" bilgisini paylaştı.

"İKTİDARIN YAPTIKLARINI VE YAPAMADIKLARINI YURTTAŞLARDAN DİNLEYECEĞİZ"

Baş, sözlerine şöyle devam etti:

"Şöyle düşünebilirsiniz. 'İnsanların zaten konut, barınma gibi sorunları varken tarımı sonraya bırakalım' diye düşünmüş olabilir iktidar. Ama başımıza ne geldiyse 'Tam da bu yüzden geldi' diyoruz. Bunlar arasındaki bütünlüklü bakışı sağlayamadığınızda, insanların hem yaşayabilecekleri hem insanca yaşayabilecekleri ve üretebilecekleri, hayatlarını idame ettirebilecekleri koşulları yaratamadığınızda çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz.

Üstelik şunu biliyoruz. İktidar, depremi bahane ederek, örneğin zeytinlikleri talana açıyor. Çünkü depremden önce de zeytinliklerin talan edilmesi için çeşitli uğraşları olmuştu. TMMOB'a bağlı mühendis odalarının daha önce yaptıkları açıklamalar, bizi bu konuda defalarca uyarmıştı zaten. Gün boyu yurttaşlarımızla sohbet edeceğiz. Hatay'da iktidarın yaptıklarını ve yapmadıklarını onlardan dinleyeceğiz. Yapması gerekirken yapmadıklarını, yapamaması gerekirsen sadece rant uğruna, 3-5 kuruş daha fazla kazanmak için yapılanları hep beraber konuşmaya devam edeceğiz."