Erkan Baş'tan 'Barış Atay' iddiasına yalanlama

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Barış Atay'ın İBB Başkan Adayı olduğu iddiasını yalanlayarak, "Böyle bir adaylık da yok böyle bir planımız da" ifadelerini kullandı.

Güncel 22.01.2024 09:26 Giriş: 22.01.2024 09:26

Güncelleme: 22.01.2024 09:35 Kaynak: Haber Merkezi

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Barış Atay'ın Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olduğu iddiaları gündeme geldi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Baş, "Sevgili Barış Atay'ı İBB Başkan adayı olarak göstereceğimiz yönünde çıkan haberlerin tamamı yalan" ifadelerini kullandı. Erkan Baş, "Böyle bir adaylık da yok böyle bir planımız da" dedi. Az önce TİP Genel Başkanı Erkan Baş'la konuştum, "Sevgili Barış Atay'ı İBB Başkan adayı olarak göstereceğimiz yönünde çıkan haberlerin tamamı yalan. Böyle bir adaylık da yok böyle bir planımız da..." dedi. @erkbas @barisatay — Candaş Tolga Işık (@ctisik) January 21, 2024