Erkan Baş'tan Lütfü Savaş'a sert sözler

TİP Genel Başkanı Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı sert sözlerle eleştirerek, "Hiç yüzü kızarmadan lüks konvoylarla küstahlık yaparak aynı koltuğa tekrar talip oluyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlere değinen Erkan Baş, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a göndermelerde bulundu.

"Sosyalistlerin güvenilirliğine dair halkın bugüne kadar hiçbir şüphesi olmadı" diyen Baş, "Hiçbir zaman ama hiçbir zaman bizimle birlikte çalışmak konusunda tereddütleri olmadı. Fakat zaman zaman acaba yapabilirler mi sorusunu sorduklarını biliyoruz ve Hatay'daki pratiğimizin bu kaygıyı bütünüyle değiştirdiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Baş, şöyle devam etti: "Karanlık günlerden geçiyoruz, ama aynı zamanda belki de en alçakça ihanetlere tanık olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Halk düşmanları şimdi tekrar sokaklara çıkmaya başladılar, pişkin pişkin geziyorlar, adaylık ilan edip yönetimlere talip oluyorlar."

MURAT KURUM'A TEPKİ

Murat Kurum'a tepki gösteren Baş, "İşte bakın, İliç’teki madenden depremde yıkılan kentlere kadar insanlarımızı katliamlara kurban eden, bu izinleri veren Murat Kurum utanmadan büyük bir deprem bekleyen İstanbul'u yönetmeye kalkıyor, yönetmeye aday oluyor" diye konuştu.

LÜTFÜ SAVAŞ'A SERT ELEŞTİRİLER

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a sert sözlerle eleştiren Erkan Baş, "Hatay'da yıkılıp on binlerce insanımıza mezar olan binaların imar izinlerinin altında imzası olan ve Hatay halkının depreminin ilk gününden beri tepkisini açıkça gösterdiği Lütfü Savaş, hiç yüzü kızarmadan lüks konvoylarla küstahlık yaparak aynı koltuğa tekrar talip oluyor" ifadelerini kullandı.