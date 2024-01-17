Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erkan Baş, TİP’in 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Erkan Baş, TİP'in önümüzdeki yerel seçimler için 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Siyaset
  • 17.01.2024 16:04
  • Giriş: 17.01.2024 16:04
  • Güncelleme: 17.01.2024 16:15
Kaynak: Haber Merkezi
Erkan Baş, TİP’in 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Baş, oy birliğiyle adaylıkları kesinleşen adayları şöyle duyurdu:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hakan Koçak

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Bilal Ortakalaycı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Semih Yıldız

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Süleyman Hacıbektaşoğlu

İSTANBUL

Şişli Belediye Başkan Adayı: Mehmet Tolga Bektaş

HATAY

Arsuz Başkan Adayı: Eşref Karayün

Samandağ Başkan Adayı: Emrah Karaçay

Baş, "ittifak güçleri ve kanaat önderleriyle birlikte" Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkaracaklarını söyledi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 