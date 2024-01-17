Erkan Baş, TİP’in 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Erkan Baş, TİP'in önümüzdeki yerel seçimler için 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Baş, oy birliğiyle adaylıkları kesinleşen adayları şöyle duyurdu:
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hakan Koçak
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Bilal Ortakalaycı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Semih Yıldız
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Süleyman Hacıbektaşoğlu
İSTANBUL
Şişli Belediye Başkan Adayı: Mehmet Tolga Bektaş
HATAY
Arsuz Başkan Adayı: Eşref Karayün
Samandağ Başkan Adayı: Emrah Karaçay
Baş, "ittifak güçleri ve kanaat önderleriyle birlikte" Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkaracaklarını söyledi.