Erkan Baş: Yaptıkları hiç şık değil, Kadıköy’de kendi adayımızı çıkaracağız

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığına ilişkin, "Telefonla bile nezaketen görüşümüz alınmadı. Maçoğlu’na karşı değiliz ama yaptıkları hiç şık değil" dedi. Baş, Kadıköy'de kendi adaylarını çıkaracaklarını bildirdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kendi belediye başkan adaylarını çıkaracaklarını bildirdi.

Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 'Kadıköy Halk Dayanışması Adayı' olarak yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesine karar verildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Gazete Duvar yazarı Atilla Özsever'e konuşan Erkan Baş, kendilerine bu konunun sorulmadığını söyledi.

Baş, "Bize herhangi bir şey sorulmadı. Telefonla bile nezaketen görüşümüz alınmadı. Daha önce Hatay’ın Defne ilçesi belediye başkanlığı için de aynı şeyi yaptılar. Ön almak istiyorlar, Maçoğlu’na karşı değiliz ama yaptıkları hiç şık değil" ifadelerini kullandı.

"Kadıköy’de biz de kendi adayımızı çıkaracağız" diyen Baş, "Hafta sonu toplanacak olan Parti Meclisi’nde görüşüp adaylarımızı belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.