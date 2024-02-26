Erkan Baş’tan “Kadıköy’de neden aday çıkardınız?” sorusuna yanıt

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TKP’nin Fatih Maçoğlu’nun aday gösterdiği Kadıköy’de, partisinin neden aday çıkardığı yönündeki soruya yanıt verdi. “Fatih Mehmet Maçoğlu, sevdiğimiz, çalışmalarını beğendiğimiz, kıymetli bir belediye başkanı” diyen Baş, rakiplerinin Maçoğlu olmadığını, “iyiler arasındaki mücadele en iyi olduklarını iddia ettiklerini” söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Fatih Maçoğlu’nu aday gösterdiği Kadıköy’de neden seçim yarışına katıldıkları sorusuna yanıt verdi.

Mirgün Cabas’ın YouTube’daki programına konuk olan Baş, mümkün olan her yerde ortaklaşma hedefiyle hareket ettiklerini, herhangi bir sol-sosyalist partinin kazanabileceğini gördükleri herhangi bir yerde onlarla rekabet içine girmemeye çalıştıklarını, Kadıköy’de de böyle olmasını arzu ettiklerini ancak müzakere süreci yürütülmediği için bunun gerçekleşmediğini belirtti.

“Fatih Mehmet Maçoğlu, sevdiğimiz, çalışmalarını beğendiğimiz, kıymetli bir belediye başkanı” diyen Baş, Maçoğlu’na, AKP’nin karşısında herhangi bir yerde aday olsa destek vereceklerini söyledi.

Baş, Kadıköy’de AKP’nin kazanma ihtimali olmadığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir müzakere ya da ortaklaşma çabası olmadan böyle bir adaylık gerçekleşti. Oradaki mücadele iyiler arasındaki bir mücadele olacak. Biz en iyisi olduğumuzu iddia ediyoruz. Rakibimiz Fatih Mehmet Maçoğlu değil. Orada Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır Kadıköy’ü yönetiyor ve bizim oraya dair köklü eleştirilerimiz var. Yapılması gerektiğini düşündüğümüz pek çok görev ve sorumluluk var. Biz bunlara talibiz. Bu mücadeleye giren bütün siyasi partilere başarılar diledik, Fatih Bey’e de başarılar diledik. Birlikte mücadele edeceğiz.”

TİP, Kadıköy’de belediye başkanlığına partinin Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün’ü aday göstermişti.