‘Erkan’ın değil’ iddiası: 200 TL’nin üzerindeki imza sahte mi?

CHP’li Burhanettin Bulut, 7 Aralık’ta piyasaya sürülen 200 TL’lik banknotlardaki imzanın TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’a ait olmadığını, bu imzanın sahte olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’a göre 7 Aralık 2023’te piyasaya sürülen 200 TL’lik yeni banknotların üzerindeki imza sahte. Bulut, bunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın gerçek imzası olmadığını söyledi.

Erkan’ın, 200 TL’lik banknotların üzerindeki imzası ile ABD’de kullandığı imzanın aynı olmadığını belirten Bulut, “Sormak istiyorum, her yerde farklı bir imza mı kullanıyorsunuz” dedi.

‘PARAYA SAHTE İMZA ATILMIŞ’

Paranın bir ülkenin itibarını ve bağımsızlığını simgelediğini dile getiren Bulut, şunları dedi: “Evet hiç kuşku yok ki paramız milletimizin itibarıdır. Ancak Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 200 TL’nin üzerine attığı imza ile ABD’de kullandığı imza arasında hiçbir benzerlik yok. Merkez Bankası başkanı, itibarımızın simgesi paramıza sahte imza atmış.”

Öte yandan yılbaşında gönderdiği tebrik kartlarında da yine eski imzasını kullandığını belirten Bulut, “Sormak istiyorum, Her yerde farklı bir imza mı kullanıyorsunuz? İmzanız değiştiyse bunu noterden mi yaptınız? İtibarımızın simgesi paramıza neden farklı bir imza atma gereği duydunuz” ifadelerine yer verdi.