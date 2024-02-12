Erkek egemen akademi

YÖK, kadın akademisyenlerin ‘artan’ sayısıyla övünse de veriler üniversitelerde kıdemin artmasıyla kadın oranının düştüğünü gösterdi. Profesörlerin yalnızca yüzde 34’ü kadın.

HABER MERKEZİ

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) verilerine göre akademide kadınların oranının arttığına dikkat çekilse de gerçekler tam tersini gösterdi.

YÖK’ün ‘Kadınların akademideki ağırlığı artıyor’ başlığı altında paylaştığı açıklamada, ülkedeki üniversitelerde kadın akademisyenlerin sayısının kıdem arttıkça kadın oranının düştüğü görüldü.

Buna göre 12 bin 296 kadın profesör, 9 bin 947 kadın doçent, 20 bin 728 kadın doktor öğretim üyesi akademide görev yapıyor.

PROFESÖRLERİN YÜZDE 65’İ ERKEK

Ülkedeki üniversitelerde toplamda 38 bin 821 profesör, 23 bin 793 doçent, 43 bin 758 doktor öğretim üyesi, 42 bin 350 araştırma görevlisi ve 39 bin 776 öğretim görevlisi görev yapıyor. YÖK tarafından paylaşılan verilere göre, ülkedeki üniversitelerde doktor öğretim görevlilerinin yüzde 52,6’sı erkek, yüzde 47,4’ü ise kadın akademisyenlerden oluşuyor. Doçent olarak görev yapan erkeklerin oranı yüzde 58,2, kadınların oranı ise yüzde 41,8 olarak paylaşıldı. Aynı zamanda üniversitelerde görev yapan 12 bin 269 kadın profesörün oranı yüzde 34,3 olurken erkek profesörlerin oranının yüzde 65,7 olduğu öğrenildi.

MÜHENDİSLİKTE KADIN İSTİHDAMI DÜŞÜK

YÖK’ün paylaştığı verilerde kadınların yükseköğretimde mühendislik bölümlerine eğiliminin yüzde 31 oranıyla arttığı ifade edilse de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verileri söz konusu alanlarda kadın istihdamının düşüşüne dikkat çekiyor. OECD’nin verilerine göre, Kadınların bilimsel çalışma alanlarında mezun olsalar dahi profesyonel olarak erkeklere kıyasla çalışma oranlarının düşük olduğu ifade edildi. Buna göre, üniversite diploması bulunan erkeklerin yüzde 71’i, kadınların ise yalnızca yüzde 43’ünün fizik, matematik ve mühendislik alanlarında profesyonel olarak çalışıyor.

Yükseköğretimde seçilen çalışma alanlarında cinsiyet eşitsizliğinin olduğuna dikkat çekilen verilerde OECD ülkelerinde mühendislik mezunlarının 3’te 1’inden azı ve bilgisayar bilimleri mezunlarının 5’te 1’inden azı kadınlardan oluşuyor.