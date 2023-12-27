Erkek şiddeti bir kadının daha canını aldı

Bayburt’ta bir lokantada aşçı olarak çalışan erkek, aynı lokantada bulaşıkçı olarak çalışmış olan 6 çocuk annesi kadını evinde boğarak katletti.

Güncel 27.12.2023 00:32 Giriş: 27.12.2023 00:32

Güncelleme: 27.12.2023 00:40 Kaynak: iHA

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İHA

Bayburt’ta 6 çocuk annesi kadın evinde boğularak öldürüldü. Olay, gece saatlerinde Bayburt merkez Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’nde bulunan evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayburt’ta bir lokantada aşçı olarak çalışan Fuat Sağut (45) aynı lokantada önceden bulaşıkçı olarak çalışan 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu’nu boğarak öldürdü. Zanlı daha sonra polisi arayarak cinayeti işlediğini ihbar etti ve teslim oldu. Evde yapılan olay yeri incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.