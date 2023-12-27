Erkek şiddeti bir kadının daha canını aldı
Bayburt’ta bir lokantada aşçı olarak çalışan erkek, aynı lokantada bulaşıkçı olarak çalışmış olan 6 çocuk annesi kadını evinde boğarak katletti.
Kaynak: iHA
Bayburt’ta 6 çocuk annesi kadın evinde boğularak öldürüldü.
Olay, gece saatlerinde Bayburt merkez Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’nde bulunan evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayburt’ta bir lokantada aşçı olarak çalışan Fuat Sağut (45) aynı lokantada önceden bulaşıkçı olarak çalışan 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu’nu boğarak öldürdü. Zanlı daha sonra polisi arayarak cinayeti işlediğini ihbar etti ve teslim oldu.
Evde yapılan olay yeri incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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