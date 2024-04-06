Erken seçime giderken geçici kabine sunuldu

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Haziran’da erken seçime gitmeye hazırlanan Bulgaristan’da Başbakan adayı gösterilen Sayıştay Başkanı Dimitar Glavçev, kurduğu 20 üyeli geçici hükümetin listesini Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e sundu. Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen toplantıda bakanlar kurulu listesini açıklayan Glavçev’in hükümet taslağında, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lüdmila Petkova’nın yanı sıra da 18 bakan yer alacak.

"Uzmanlardan oluşan, eski hükümetle ilişkili ve siyasi denge içeren bir kabine sunduğunu" belirten Glavçev, istifa eden Nikolay Denkov’un koalisyon hükümetinden 4 bakan ve 2 bakan yardımcısına da bakanlık koltuğu verdi. Glavçev’in kabinesinin en geç 10 Nisan’da Parlamento’dan güvenoyu alması bekleniyor. Denkov’un koalisyon hükümetinin istifasının ardından doğan hükümet krizine son verilirken Cumhurbaşkanı Radev, ülkede erken seçime giden yolun açık olduğunu söyledi.

Radev, Bulgaristan’daki erken parlamento seçimlerinin, Avrupa Parlamentosu seçimleriyle aynı tarih olan 9 Haziran’da yapılacağını belirterek 9 Nisan’da Glavçev hükümetinin yemin töreni yapılması ve eş zamanlı seçimlerin düzenlenmesi için Parlamentoya kararname yollayacağını açıkladı.