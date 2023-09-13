Erling Haaland, Norveç Milli Takımı ile 26 maçta 25 gole ulaştı
Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, Norveç Milli Takımı'yla çıktığı 26 maçta 25 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, 8 gol daha atarsa Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve'yi yakalayacak.
Kaynak: İHA
Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, milli takımda da gollerine devam ediyor.
23 yaşındaki futbolcu, ülkesinin 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydetti. Haaland, bu golle birlikte milli takım kariyerinde çıktığı 26 maçta 25 gole ulaştı. Genç oyuncu, 8 gol daha atması durumunda Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve'yi yakalayacak.
Manchester City formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Haaland, 6 gol kaydetti.