Erling Haaland, Norveç Milli Takımı ile 26 maçta 25 gole ulaştı

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, Norveç Milli Takımı'yla çıktığı 26 maçta 25 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, 8 gol daha atarsa Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve'yi yakalayacak.

Spor 13.09.2023 00:34 Giriş: 13.09.2023 00:34

Güncelleme: 13.09.2023 00:39 Kaynak: İHA

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İHA