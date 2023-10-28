Ermenek maden faciasının 9’uncu yıl dönümü: Yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde meydana gelen maden faciasının 9. yıl dönümünde hayatını kaybeden 18 madenci mezarı başında anıldı.

HABER MERKEZİ

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında 28 Ekim 2014'te meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından 9 yıl geçti

Maden faciasının 9’uncu yıl dönümünde hayatını kaybeden maden emekçileri mezarları başında anıldı.

Ermenek Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “28 Ekim 2014 tarihinde İlçemizde meydana gelen maden kazası sonucu hayatını kaybeden maden şehitlerimizin aramızdan ayrılışlarının 9’uncu yılında Güneyyurt ve Aşağı Çağlar köyünde bulunan mezarları başında anıldı” denildi.

“BURNUNDAN KÖMÜR TOZU ÇIKARDI”

Çocukları olmadığı için bir yaşında evlat edindikleri ve maden faciasında yaşamını yitiren yeğeni İsa'yı özlemle anan 72 yaşındaki Nazmiye Gözbaşı, Anadolu Ajansı’na konuştu.

O günlerin hiç aklından çıkmadığını anlatan Gözbaşı, "Lavaboda elini yüzünü yıkadığında burnundan kömür tozu çıkardı. 'Bir dilim ekmek, bir avuç kömürün içinde' derdi. Bu sözünü ölünceye kadar unutmayacağım. Her yemek yiyeceğimizde aklıma gelir. Keşke böyle olmasaydı. Oğlum gitti ben kaldım" diye konuştu.

Oğulları Kerim ve Ali'yi kaybeden 74 yaşındaki Şükrü Haznedar da sanki bugün yaşanmış gibi acıların yüreklerinden hiç çıkmadığını söyledi.

Yaşananlardan ders alınması gerektiğini vurgulayan Haznedar, şunları kaydetti:

"Çocuklarımın hayalleri gözümüzün önünden hiç gitmiyor. Sürekli birlikteydik, günlerimiz hep beraber geçerdi. Ali'nin 4, Kerim'in 2 çocuğu vardı. Çocuklar yetim, boyunları bükük kaldı. Madende vefat eden Ali 1 ay, Kerim de 3-4 sene sonra emekli olacaktı.

"EN FAZLA 18 YIL CEZA VERİLDİ"

Maden faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında Ermenek Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, 3`ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına 15 Haziran 2015`te başlandı.

Mahkeme, 20 Temmuz 2016`daki duruşmada, tutuklu sanıklar maden ocağının sahibi Saffet Uyar ve teknik nezaretçi Ali Kurt`un da aralarında olduğu 7 sanığa, 3 yıl 1 ay ila 18 yıl 9 ay arasında ceza verdi.

Diğer sanıklar ise beraat etti. Yapılan itirazlar üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesinde 13 Eylül 2017`de görülen karar duruşmasında sanıkların cezaları artırıldı.

Mahkeme, Saffet Uyar, Ali Kurt ve maden sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey`in cezalarını 19 yıl 3`er aya çıkardı. Halen yakalanamayan Yavuz Özsoy`un cezası 18 yıl 9 aydan 21 yıla, tutuksuz sanıklardan Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendislerinden Cemile Karaca`nın cezası 6 yıl 8 aydan 13 yıl 10 ay 20 güne çıkarıldı.

3 yıl 1 ay hapse mahkum edilen Naci Özsoy`un cezası değişmedi. 5 yıl 6 ay hapis cezası verilen iş güvenliği uzmanı tutuksuz Engin Yetim de beraat etti.