Ermeni kilisesi 'sahibi' olduğunu iddia eden kişi tarafından satılığa çıkarıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde 19’uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve bir zamanlar Ermeniler tarafından kullanılan Surp Garabet (Tarihi Tuzhisar Kilisesi), sahibi olduğunu iddia eden Hatice Akay (43) tarafından emlak danışmanına verilerek 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Sivas'ın Hafik ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Göydün köyünde Ermenice ismi Surp Garabet olan Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi olduğunu iddia eden Hatice Akay tarafından satışa çıkarıldı.

Tapu kayıtlarında 'samanlık' olarak görünen o şekilde de kullanılan şimdi ise tamamen atıl şekilde kalan kilise, 2012 yılında 1'inci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edildi.

Kesme taşlarla yapılan Ermenilere ait kilisenin içerisinde ve dış yüzeyinde ise 'haç' işaretinin işlendiği taşlar bulunuyor. Kilise, emlak danışmanı Vahap Yıldız'a verilerek 16 milyon TL’ye satışa çıkarıldı. Kilisenin girişine ise 'satılık' yazısı asıldı.

'SAMANLIK OLARAK KULLANILMIŞ'

Kilisenin satış süreciyle ilgili bilgi veren emlak danışmanı Vahap Yıldız, şunları söyledi:

"Kilisemiz 19'uncu yüzyılda yapıldığını tahmin etmekteyiz. Burada önceden 3 bine yakın Ermeni yaşıyormuş. 1'inci Dünya Savaşı sonrasında buradaki Ermeniler başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmişler. Kilise de o günden bu güne kadar atıl bir şekilde kalmış. Burayı satışa çıkardık. Kilisenin sahibi bize ulaşarak satılmasını istedi. Tapusu var ve satılmasında hiçbir engel gözükmüyor. Kilise 1'inci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş. Bugün itibarıyla satışa çıkardık ve 16 milyon TL istiyoruz. Bugün itibariyle çekimleri yapıldı ve ilana koyuldu. Burası baya bir kilise olarak kullanılmış. Burası daha sonra da samanlık olarak kullanılmış. İlanımızın ardından yeni sahibine hayırlı olsun diyoruz. Sivas medeniyetler şehridir. İnşallah burayı artık yakışan birine vereceğiz."