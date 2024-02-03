‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi davasında beraat kararı

Haber Merkezi

Aralarında Diyarbakır Barosu eski Başkanı Cihan Aydın ve dönemin Yönetim Kurulu Üyelerinin de olduğu isimlerin 2017 ve 2023 yılları arasında 24 Nisan’da yaptıkları açıklamada ‘Ermeni soykırımı’ ifadesinin kullanılması üzerine açılan dava beraat ile sonuçlandı.

"Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlamasıyla açılan dava Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Aydın savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Savunma sanayisinde vurulacak hedefler önce lazerle işaretleniyor, sonra nokta atışları yapılıyor. Biz Diyarbakır Barosu olarak defalarca işaretlendik, davalar açıldı. Bunlardan en önemlisi Tahir Elçi'ydi. Elçi önce işaretlendi, sonra öldürüldü. Bu beraat kararları kesinleşti. O zaman neden 4, 5, 6'ncı davayı açıyorsunuz. O zaman hukuki öngörülebilirlik nerede kaldı? Konuşuyoruz hedef gösteriliyoruz, belediye başkanı seçiliyoruz hedef gösterilip, görevden alınıyoruz, tutuklanıyoruz, tehdit ediliyoruz. Bunlar olurken yargı neredeydiniz?" diye sorunca mahkeme başkanı bir kez daha devreye girerek, "Müdahale edeceğim" dedi. Aydın ise "Müdahale etmeyin. 'Ermeni Soykırımı' dedik, dava açıldı, yine 'Ermeni Soykırımı' diyoruz. Bu bir fikirdir."