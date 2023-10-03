Ermenistan Parlamentosu, Roma Statüsü'nü onayladı: Putin ülkeye gelirse tutuklanması gerekecek

Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Statüsü'nü onayladı. Buna göre Putin, Ermenistan'ı ziyaret ederse tutuklanması gerekecek.

Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsünü onayladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, savaş suçları işlediği iddiasıyla yakalama kararı çıkardı. Buna göre Putin, Ermenistan'ı ziyaret ederse tutuklanması gerekecek.

Ermenistan Parlamentosu Sözcüsü, 60 milletvekilinin UCM Roma Statüsü'nün onaylanması ve UCM yargı yetkisinin geriye dönük olarak tanınmasına ilişkin bir bildirinin kabul edilmesi yönünde oy kullandığını, 22 milletvekilinin ise ret oyu verdiğini söyledi.

PUTİN HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI



UCM, 17 Mart’ta Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. UCM, kararında Putin'in yasadışı bir şekilde çocukların sınır dışı edilmesi ve insanların Ukrayna topraklarından Rusya'ya yasadışı bir şekilde nakledilmesi şüphesiyle tutuklanması çağrısında bulunmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki hafta önce yaptığı açıklamada Roma Statüsü'nü onaylayacağını açıklamış, Rusya ise bunu 'dost olmayan adım' olarak niteleyerek Ermenistan'a nota vermişti.

"HEDEF AZERBAYCAN"

Ancak Erivan'dan yapılan açıklamada Roma Statüsü'nün onaylanmasının, Azerbaycan'ın Ermenistan'la uzun süredir devam eden çatışmada işlediğini iddia ettiği savaş suçlarını ele almayı amaçladığını ve Rusya'yı hedef almadığını açıkladı.