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Ermenistan: Türkiye'yle sınırı açmaya hazırız

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostanyan, Ermenistan hükümetinin Türkiye'yle sınırı açmaya hazır olduğunu söyledi.

Güncel
  • 17.10.2023 18:07
  • Giriş: 17.10.2023 18:07
  • Güncelleme: 17.10.2023 18:13
Ermenistan: Türkiye'yle sınırı açmaya hazırız
DHA

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, gazetecilere verdiği demeçte Ermenistan-Türkiye kara sınırının açılması sürecinin hangi aşamada olduğu ve neden geciktiğine ilişkin soruları yanıtladı.

Sputnik'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Türkiye'ye iki ülke arasındaki sınırın açılmasıyla ilgili mesaj gönderdi. Kostanyan, "Biz Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasına hazırız, bu konuda top Türkiye'de" dedi.

"TOP TÜRKİYE TARAFINDADIR"

İki ülkenin özel elçileri Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç arasında geçen yıl haziran ayında anlaşmaya varıldığını hatırlatan Kostanyan, şunları kaydetti:

 "Anlaşma, en üst düzeyde de ve Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın depremden sonra Ankara'ya yaptığı ziyarette de birçok kez yeniden teyit edildi. Sınırı hem üçüncü ülke vatandaşlarına hem de genel olarak açmaya hazırız. Bu bakımdan top Türk tarafındadır."

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