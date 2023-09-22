Ermenistan’da gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericilere müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da operasyon başlatması üzerine Ermeni muhalefetinin başlattığı protesto gösterileri devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzlerce kişi Dağlık Karabağ konusundaki tutumu nedeniyle Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası için yürüdü. Başkentin en işlek cadde ve sokaklarında başlayan yürüyüşlerde “Hain Nikol” sloganları atılırken, Ermeni polisi göstericilere müdahalelerde bulundu. Polis ile protestocular arasında çıkan arbedede çok sayıda kişi gözaltı alındı.

SENDİKALAR GREVE GİDEBİLİR

Öte yandan, Ermeni muhalefet liderleri, halkı Ermeni parlamentosu önünde toplanmaya çağırdı. Gösterilere destek veren birçok üniversite ve lise öğrencisi okullarını boykot ederken, bazı sendikaların grev kararı alacağı öğrenildi. Ermenistan Ulusal Meclisi ve Rusya Büyükelçiliği binaları önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE BOYA ATILDI

Bugünkü eylemlerde Rusya’nın Erivan’daki büyükelçiliği de hedef alındı. Göstericilerin önceki günlerde ablukaya aldığı büyükelçilik binasına yaklaşan 2 kişi ellerindeki boya torbalarını Rusya’nın Ermenistan Büyükelçilik binası kapısına fırlattı.