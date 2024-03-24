Ermenistan’da karakola el bombalı saldırı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bir karakola 3 kişi tarafından el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırganlardan 2’si saldırı sırasında yaralanırken, elinde el bombası bulunan son saldırganı ise ikna çabaları sürüyor.

Dünya 24.03.2024 18:10 Giriş: 24.03.2024 18:10

Güncelleme: 24.03.2024 18:11 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: AA (Arşiv)