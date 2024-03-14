Eros ile birlikte adalet de öldü

Başakşehir’de Eros isimli kediyi işkence ederek öldüren ve tutuksuz yargılanan İbrahim Keloğlan, dün ikinci kez hâkim karşısına çıktı. 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Keloğlan’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması tepki çekti.

Haber Merkezi

İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında ikinci kez karar verildi. Keloğlan, iyi hal indirim uygulanarak "Kasten hayvan öldürme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Karar, tepkiyle karşılandı. Hayvanlara yönelik suçlarda cezaların yetersizliğine dikkat çeken hayvan hakları aktivistleri, "Türkiye'de hayvanlara karşı işlenen suçlara verilen cezalar yetersiz" dedi.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya sanık Keloğlan ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca çok sayıda hayvan hakları savunucusu ve avukatta salonda hazır bulundu. Duruşmayı izlemek üzere çevre illerden de adliyeye gelenler oldu. Kararı adliye koridorlarında ve önünde bekleyen hayvanseverler "Eros için adalet" sloganıyla, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Eros

Mahkemede söz hakkı verilmesi üzerine Keloğlan, “Ben suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküntüden dolayı öfke ve cinnet haliyle hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Ancak olaydan sonra hakkımda karar verilmesinin ardından her fırsatta dağlık ve köylük alanlarda mama alıp hayvanları besledim" diye savunma yapması salonda gülüşmelere neden oldu. Keloğlan, "Bunlarla yetinmeyip bir hayvan barınağına bağışta bulundum. Psikolojik destek alacağıma söz veriyorum. Bu olay yanlış lanse ettirilerek halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiler" dedi. Hakim sanığa "İçinden geleni söyle, ezber yapma" diye uyarıda bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Keloğlan'ın 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme sanığın 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hayvanseverler, Keloğlan hakkındaki adli kontrol kararına ıslık ve alkışlarla tepki gösterdi. Duruşma sonrasında açıklama yapan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi temsilcisi avukat Cansın Tereci, şunları söyledi: "Kanunlar yetersiz. Üst sınır 4 yıl ama bu uygulanmıyor. Kanunların acilen düzenlenmesi, cezaların artırılması gerekiyor ve bunun uygulanması gerekiyor. Hakim benim 4 dakika konuşmamdan sıkıldı ama bu adam yaklaşık 6 dakika hayvanı tekmeleyerek canice katletti. Buna nasıl iyi hal indirimi olabilir. Bunu kabul etmiyoruz."