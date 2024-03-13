Eros'un katili İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu
İstanbul'da Başakşehir'de bulunan 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde, Eros isimli kediyi katleden İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Keloğlan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.
İstanbul Başakşehir'de bulunan 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde doğup büyüyen ve yaklaşık 6 yaşındayken aynı sitede yaşayan Eros'u dakikalarca işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı davada karar açıklandı.
Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra çok sayıda yaşam savunucusu da katıldı.
Adliye koridorlarını dolduran yüzlerce kişi, "Katil İbrahim", "İbrahim Keloğlan tutuklansın" sloganları attı.
Mahkeme heyeti, Eros'u işkence ederek öldüren İbrahim Kelooğlan'a 2 yıl 6 ay hapis ve yurt dışına çıkış yasağı verdi.
Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmuştu.
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