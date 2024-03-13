Eros’un davası bugün: Üst sınırdan ceza almalı

Haber Merkezi

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan'ın tutuksuz yargılanacağı davanın ikinci duruşması bugün saat 10.30’da İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde görülecek. Avukatlar ve hayvanseverler, sanığa en üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

Başakşehir'de bulunan bir sitede, 1 Ocak günü saat 03.15 sıralarında İbrahim Keloğlan, asansörde karşılaştığı Eros adlı kediyi tekmeleyerek katletmiş, güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrasında açılan davanın ilk duruşmasında "iyi hal indirimi" alarak serbest bırakılmıştı.

"Hayvanlar için Adalet" diyerek duruşmaya çağrı yapan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, "Tüm hak savunucularını, adaletten yana olan herkesi dayanışmaya çağırıyoruz" dedi. Gazeteduvar’a konuşan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden Merve Poyraz Özcan, "Umarız hayvana şiddet sona erer. Tek temennimiz budur" ifadelerini kullandı.