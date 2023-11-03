Ersan Şen ile İsmail Saymaz arasında Dilan Polat tartışması: ‘Yargısız infaz yapılıyor’

Gazeteci İsmail Saymaz ve Hukukçu Ersan Şen arasında canlı yayında Dilan Polat tartışması yaşandı. Ersan Şen’in, Polat çifti için “Yargısız infaz yapılıyor” sözlerine İsmail Saymaz tepki gösterdi.

Lüks yaşantılarıyla Türkiye’nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden Polat çifti için 4 gün gözaltı süresi verildiği ve son gün ifadeleri alınacağı öğrenildi.

Polat çiftinin gözaltına alınmasıyla ilgili hukukçu Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz arasında Sözcü TV’de yayınlanan Sokağın Sözü programında tartışma yaşandı.

Ersan Şen, Polat çiftine yargısız infaz yapıldığını savunarak "Suçsuzluk masumiyet karinesinin devam ettiği yerde, sosyal medya paylaşımları üzerinden cezalandırmak doğru değil. Servet sahibi olmak suç değil. Siz yargı makamı mısınız?" ifadelerini kullandı.

Ersan Şen’in bu sözlerine İsmail Saymaz’dan tepki geldi. Saymaz, “Hoca yargısız infaz yapıldığını nereden biliyor? 'Elinizde ne var da bu insanları suçluyorsunuz?' diyor" sözleriyle Ersan Şen’e yanıt verdi. Ersan Şen de Saymaz’a “Sen de yargısız infaz yapıyorsun” dedi.

İşte Saymaz-Şen arasında geçen diyalog şöyle:

İsmail Saymaz: Hocam siz dosyayı biliyor musunuz?

Ersan Şen: Biliyorum. Sen biliyor musun?

İsmail Saymaz: Ben temas ettiğim avukatlar ve kimi yargı mensuplarından yaptığım temaslarla, bu dosyada Dilan Polat Engin Polat çiftine atfedilen suçları biliyorum.

Ersan Şen: Biliyorsun da bu o suçların olduğunu mu gösteriyor?

İsmail Saymaz: Bu kadar ısrarla savunduğunuza göre, iddiaların asılsız olduğunu söyleyebildiğinize göre, avukatı mısınız?

Ersan Şen: Değilim, ama olabilirdim de...

İsmail Saymaz: Siz Dilan Polat dosyasında neden bu kadar agresif oldunuz ki anlamadım.

Ersan Şen: Ne alakası var. Benim dosyam değil ki! Benim dosyam olsa amenna...